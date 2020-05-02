Министр спорта назвал условия, при которых возможно доиграть ЧР по футболу

Минспорт готов содействовать завершению Чемпионата России по футболу при четких гарантиях, что спортсмены и тренеры смогут избежать заражения коронавирусом. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне (потому что, насколько я понимаю, единственный шанс завершить чемпионат — начать его в конце июня), если возобновить его позволит объективная ситуация», — рассказал министр РИА Новости.

По его словам, организаторы соревнования должны будут выполнить все предъявленные Роспотребнадзором требования. В Минспорта также ожидают от Российского футбольного союза предложения по протоколу организации игр. При этом подчеркивается, что в случае возобновления чемпионата матчи пройдут без зрителей.

Матыцин добавил, что проведение соревнований будет возможно только при отсутствии запрета со стороны федеральных и региональных регуляторов, а также наличии разрешений на въезд иностранных спортсменов и обеспечении их карантина.

Из-за пандемии COVID-19 все соревнования по футболу в России приостановлены до 31 мая. Россия не одинока в принятии подобных мер: проведение футбольных чемпионатов прекратили почти все страны мира.

Однако, ранее стало известно, что в Германии готовятся к возобновлению футбольного сезона 9 мая. Таким образом, немецкая Бундеслига может стать первым европейским чемпионатом, возобновленным после остановки из-за коронавируса.