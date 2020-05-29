Матыцин назвал игры РПЛ со зрителями первым шагом возрождения спорта после COVID-19

Возобновление игр Российской премьер-лиги по футболу (РПЛ) сезона 2019/20 со зрителями станет первым шагом к восстановлению спорта в стране после пандемии COVID-19. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Фактически это первый элемент системы возрождения и восстановления спортивной деятельности наряду с возобновлением учебно-тренировочного процесса сборных команд. Важно, что футбольный чемпионат возобновится в присутствии зрителей, пусть и при небольшом их количестве», - отметил Матыцин в интервью РИА Новости.

По его словам, игры без зрителей не дают того накала эмоций, ради которого люди смотрят футбол. В качестве примера министр назвал возобновившийся без зрителей чемпионат Германии, матчи которого, несмотря на высокое качество показываемой командами игры, смотрятся не так живо.

Матыцин выразил надежду, что командные виды спорта в России при возобновлении соревнований воспользуются примером РПЛ, чтобы люди могли и дальше чувствовать уникальную атмосферу спортивного праздника.

Матчи РПЛ сезона 2019/20 возобновятся 21 июня. На первом этапе на стадионы будут допущены болельщики на 10% мест, это количество назвали безопасным при соблюдении мер предосторожности.