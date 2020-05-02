Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса

В Министерстве спорта России задумались о проведении реформ после окончания пандемии COVID-19. Об этом рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

По его словам, все понимают, что экономика страны и взаимодействие отраслей, от которых зависит российский спорт, сильно изменились из-за вируса.

«Мы думаем о том, как реформировать нашу деятельность. Мы находимся в процессе формирования "Стратегии-2030"», — рассказал Матыцин в интервью ТАСС.

Ранее министр спорта РФ отреагировал на перенос летней Олимпиады в Токио на 2021 год. Матыцин рассказал, что в Минспорта сделают все возможное, чтобы тренировочный процесс спортсменов продолжался без перерывов.