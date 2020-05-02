Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса
По словам Матыцина, все понимают, что экономика страны и взаимодействие отраслей, от которых зависит российский спорт, сильно изменились из-за коронавируса.
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В Министерстве спорта России задумались о проведении реформ после окончания пандемии COVID-19. Об этом рассказал глава ведомства Олег Матыцин.
По его словам, все понимают, что экономика страны и взаимодействие отраслей, от которых зависит российский спорт, сильно изменились из-за вируса.
«Мы думаем о том, как реформировать нашу деятельность. Мы находимся в процессе формирования "Стратегии-2030"», — рассказал Матыцин в интервью ТАСС.
Ранее министр спорта РФ отреагировал на перенос летней Олимпиады в Токио на 2021 год. Матыцин рассказал, что в Минспорта сделают все возможное, чтобы тренировочный процесс спортсменов продолжался без перерывов.