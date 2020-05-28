Названы условия возобновления РПЛ по футболу со зрителями

Российский футбольный союз (РФС) получил согласование Роспотребнадзора на возобновление тренировок и проведение матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и Олимп - Кубка России по футболу сезона 2019/2020. В ведомстве назвали рекомендации, которые будет необходимо соблюсти для начала игр.

На первом этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это количество назвали безопасным при соблюдении мер предосторожности. Стадионы во время игр разделят на спортивную зону, трибуны и внешнюю зону.

Персонал, игроки и судьи будут проходить регулярную диагностику, помещения будут дезинфицироваться, между игроками и персоналом будет сохраняться социальная дистанция. Маски предложили носить до тренировки и надевать сразу после тренировки.

Перед началом периода регулярных тренировок, за двое суток до игр и не реже раза в неделю спортсменам рекомендуют сдавать тесты на COVID-19. Спортивный врач должен ежедневно контролировать состояние здоровья команды, измерять температуру и записывать результаты осмотра в журнал.

Во время тренировочного процесса рекомендовано ограничить контакты между спортсменами, регулярно обрабатывать инвентарь, дезинфицировать раздевалки. Обедать спортсмены негрупповых видов спорта должны раздельно, а командных видов спорта - на расстоянии 1,5 м друг от друга. Также запретили есть в раздевалках.

В автобусе по пути на тренировку или матч членам команды рекомендуется рассаживаться в шахматном порядке для соблюдения социальной дистанции.

Ранее стало известно, что матчи РПЛ по футболу сезона 2019/2020 возобновятся в присутствии зрителей. Чемпионат продолжится 21 июня.