Матчи РПЛ по футболу пройдут в присутствии зрителей
Возобновление чемпионата намечено на 21 июня.
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Роспотребнадзор согласовал проведение игр Российской Премьер-Лиги по футболу (РПЛ) в присутствии болельщиков.
Отмечается, что трибуны стадионов разрешено заполнить максимум на 10%. Необходимо будет соблюдать меры предосторожности, которые сейчас прорабатывают.
Возобновление чемпионата намечено на 21 июня.
Напомним, что 17 марта сезон в РПЛ был прерван из-за распространения коронавируса. Команды успели провести 22 тура из 30.