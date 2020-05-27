В NHL приняли решение не доигрывать сезон

Руководство NHL решило, что хоккеисты команд Национальной хоккейной лиги не будут доигрывать сезон. Он будет завершен досрочно, а игры сразу перейдут в плей-офф.

Бороться за обладание Кубком Стэнли продолжат 24 команды, на счету которых имеется наибольший процент набранных очков на тот момент, когда был объявлен перерыв.

В связи с пандемией COVID-19, в целях предохранения от распространения инфекции коронавируса и сохранения здоровья спортсменов, на оставшихся хоккейных матчах зрители присутствовать не будут.

«Благодарим наших экспертов-консультантов в области здравоохранения и местные, региональные и национальные органы власти, помогающие нам с решением сложного комплекса проблем», - говорится в заявлении комиссара NHL Гэри Беттмэна на сайте лиги.

Дата начала плей-офф пока не объявлена.