Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером НХЛ

Российский форвард и капитан команды Washington Capitals Александр Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в девятый раз. О завоевании награды стало известно после того, как НХЛ объявила о том, что регулярный чемпионат доигран не будет.

На момент остановки турнира в активе Овечкина было 48 заброшенных шайб. Российский хоккеист разделил титул с чешским спортсменом Давидом Пастрняком, на счету которого тоже 48 шайб.

Также в этом сезоне он забил 700-ю шайбу. Таким образом став восьмым в рейтинге за всю историю Лиги, кому удалось достичь данной отметки. Быстрее это удалось сделать лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Сезон в НХЛ был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. «Регулярка» НХЛ завершена досрочно. Позже сезон будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд. В первом раунде пройдут матчи между восемью клубами – по четыре лучших из каждой конференции – для определения номера дальнейшего посева. Остальные участники проведут плей-офф до трех побед, после чего игры снова будут вестись в привычном формате. Матчи будут проводиться в двух городах. Принять у себя будущие игры выразили инициативу десять городов Канады и Соединенных Штатов.

Александр Овечкин начал профессиональную карьеру в московском «Динамо» в возрасте 16 лет. В сборной России дебютировал в 17 лет, став самым молодым игроком в истории. С 2005 года он играет за американский клуб.