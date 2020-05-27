Овечкин стал отцом во второй раз

Капитан Washington Capitals Александр Овечкин во второй раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Овечкин поблагодарил жену Анастасию за рождение второго сына. Мальчика назвали Ильей.

«Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик», - написал он в своем Instagram.

Буквально накануне стало известно, что на первом месте по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (NHL) оказался российский форвард Александр Овечкин.

Несмотря на то что команда Washington Capitals, капитаном которой является хоккеист, проиграла в матче с New York Rangers, заброшенные им две шайбы в ворота соперников, ставшие для форварда 46-й и 47-й в сезоне, подняли Овечкина на первое место в гонке снайперов.