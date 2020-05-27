Сезон НХЛ завершен досрочно

Регулярный чемпионат текущего сезона Национальной хоккейной лиги был завершен досрочно. Такую информацию сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн на пресс-конференции.

Позже сезон будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд. В первом раунде пройдут матчи между восемью клубами – по четыре лучших из каждой конференции – для определения номера дальнейшего посева. Остальные участники проведут плей-офф до трех побед, после чего игры снова будут вестись в привычном формате.

Матчи будут проводиться в двух городах. Принять у себя будущие игры выразили инициативу десять городов Канады и Соединенных Штатов.

Чемпионат НХЛ ранее был приостановлен 13 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.