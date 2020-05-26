Футболист Павел Погребняк находится в больнице с двусторонней пневмонией

У нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка диагнострирована двусторонняя пневмония. В настоящий момент футболист проходит курс лечения в больнице.

О состоянии здоровья Погребняка рассказала супруга спортсмена Мария. Она призналась, что и сама, и дети чувствуют себя не очень хорошо. Легче всего с коронавирусом справляется младший ребенок.

«У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость!», — написала она в Instagram.

Мария отметила, что вся семья надеется на скорейшее выздоровление и выполняет инструкции медиков по лечению.

Ранее у Павла Погребняка во время общекомандного тестирования был обнаружен коронавирус. Позже у жены и детей футболиста также диагностировали COVID-19.