Спортсменам рекомендовали делать тест на коронавирус не реже раза в неделю

В условиях пандемии тренирующимся спортсменам необходимо сдавать тест на коронавирусную инфекцию как минимум один раз в неделю. Такую рекомендацию дает Роспотребнадзор в связи с угрозой распространения COVID-19.

Также тестирование должен проходить персонал спортивных организаций. Проверку требуется провести и перед началом тренировок.

В отношении командных видов спорта рекомендуется дополнительно осуществлять тестирование на COVID-19 перед каждой игрой не раньше, чем за двое суток до мероприятия.

Ранее в Роспотребнадзоре озвучили правила, которые необходимо соблюдать при работе водного транспорта.