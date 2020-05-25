Фигуристка Александра Трусова в четвертый раз вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она стала первой в истории женского катания, исполнившей четверной флип на соревнованиях. Это произошло 7 декабря 2019 года в произвольной программе в финале Гран-при в Турине.

До этого Трусова попадала в Книгу рекордов за исполнение четверных тулупа и лутца, а также как обладательница наивысшего балла в произвольной программе среди женщин, сообщается на сайте организации.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что Трусова будет тренироваться в его академии. С 2016 года фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе.