«Каждый день работает не на него»: Камил Гаджиев о самочувствии Нурмагомедова-старшего

Отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов находится в искусственной коме в тяжелом состоянии. Об этом «Звезде» рассказал глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«К сожалению, никаких позитивных новостей о состоянии Абдулманапа Магомедовича мы пока не получаем. Он по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Он находится в искусственной коме, подключен к аппарату ИВЛ», — сообщил Гаджиев.

Он отметил, что каждый день, проведенный Абдулманапом Нурмагомедовым в тяжелом состоянии, «работает не на него», но выразил надежду на мастерство врачей и, «в первую очередь, во Всевышнего».

Ранее в СМИ появилась информация, что после госпитализации отца Хабибу Нурмагомедову предложили пройти полное обследование и сдать тест на COVID-19. Боец якобы отказался, призвав уделить все внимание лечению известного тренера. Официального подтверждения информации пока не предоставлено.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Махачкале в апреле с диагнозом «пневмония». Позже он был переведен в Москву с диагнозом COVID-19.