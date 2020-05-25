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Стала известна судьба баскетбольных Евролиги и Еврокубка

Кирилл Васин
14:41 25.05.2020
Были отменены и другие турниры под эгидой Евролиги, такие как Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament и EuroLeague Academy.
Стала известна судьба баскетбольных Евролиги и Еврокубка
© Фото: Fotostand, Schmitt, Globallookpress

Организаторы баскетбольных Евролиги и Еврокубка приняли решение не доигрывать сезон 2019/20, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

«Изучив все возможные варианты, мы приняли решение об отмене Евролиги и Еврокубка сезона 2019/20», - говорится на странице спортивной организации в Facebook.

Сообщается, что были отменены и другие турниры под эгидой Евролиги, такие как Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament и EuroLeague Academy.

Баскетбольные соревнования были приостановлены 12 марта. Руководство Евролиги отмечало, что приняло такое решение из-за распространения пандемии коронавируса.

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