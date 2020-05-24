«Чувствую себя прекрасно»: заразившийся коронавирусом футболист Бакаев рассказал о своем самочувствии
Спортсмен призвал своих подписчиков в соцсети Instagram оставаться дома.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Заразившийся коронавирусом полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев чувствует себя хорошо и не ощущает никаких симптомов. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.
«Чувствую себя прекрасно, болезнь протекает бессимптомно. Огромное спасибо за поддержку», - написал он.
Футболист также призвал подписчиков оставаться дома .
«Осталось совсем немного и мы вновь вернемся к нормальной жизни», - резюмировал Бакаев.
Ранее стало известно, что еще один известный футболист - нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк - заболел COVID-19. В настоящий момент он находится на лечении в уральской больнице.