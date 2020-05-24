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«Чувствую себя прекрасно»: заразившийся коронавирусом футболист Бакаев рассказал о своем самочувствии

Роман Захаров
12:24 24.05.2020
Спортсмен призвал своих подписчиков в соцсети Instagram оставаться дома.
«Чувствую себя прекрасно»: заразившийся коронавирусом футболист Бакаев рассказал о своем самочувствии
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Заразившийся коронавирусом полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев чувствует себя хорошо и не ощущает никаких симптомов. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Чувствую себя прекрасно, болезнь протекает бессимптомно. Огромное спасибо за поддержку», - написал он.

Футболист также призвал подписчиков оставаться дома .

«Осталось совсем немного и мы вновь вернемся к нормальной жизни», - резюмировал Бакаев.

Ранее стало известно, что еще один известный футболист - нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк - заболел COVID-19. В настоящий момент он находится на лечении в уральской больнице.

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