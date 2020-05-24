«Чувствую себя прекрасно»: заразившийся коронавирусом футболист Бакаев рассказал о своем самочувствии

Заразившийся коронавирусом полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев чувствует себя хорошо и не ощущает никаких симптомов. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Чувствую себя прекрасно, болезнь протекает бессимптомно. Огромное спасибо за поддержку», - написал он.

Футболист также призвал подписчиков оставаться дома .

«Осталось совсем немного и мы вновь вернемся к нормальной жизни», - резюмировал Бакаев.

Ранее стало известно, что еще один известный футболист - нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк - заболел COVID-19. В настоящий момент он находится на лечении в уральской больнице.