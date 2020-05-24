Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим бойцом в истории Twitter

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов иронично отреагировал на заявление бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора, в котором тот сообщил, что станет величайшим бойцом в истории данного промоушена.

«Ты постучал в полулегком, легком и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдался больше, чем Джордж Сен-Пьер, Джонс и Силва вместе взятые. Ты - величайший боец UFC в истории твиттера», - написал Нурмагомедов в своем Twitter.

Не так давно не очень лестно в адрес Макгрегора высказался другой боец MMA - американец Джастин Гэтжи, который заявил, что сразиться со знаменитым ирландцем его не заставит даже огромный гонорар. Свое высказывание он аргументировал тем, что Конор «растерял уважение в бойцовской среде».

В начале года от повторного поединка с Макгрегором отказался и Нурмагомедов, однако в середине мая президент UFC Дана Уайт сообщил, что второй бой между Хабибом и Конором все-таки может состояться - в сентябре.

Ранее ирландец и россиянин уже встречали в октагоне. Их бой состоялся 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 и закончился победой Нурмагомедова удушающим приемом.