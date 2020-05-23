Футболист «Спартака» Бакаев заболел коронавирусом

Игрок московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев заболел коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Отмечается, что инфекция у полузащитника была выявлена после тестирования всех футболистов клуба, которое проводилось в преддверии возобновления чемпионата России. Анализы на наличие вируса игроки сдали в четверг.

Также отмечается, что еще один футболист - Роман Зобнин - перенес коронавирус в период самоизоляции.

«Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал», - сказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.

Сам Бутовский остался на двухнедельном карантине, так как ранее привлекался для помощи больным коронавирусом в одной из столичных клиник.