«Среднее самочувствие»: президент ФК «Урал» сообщил о состоянии Погребняка

Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк, у которого ранее медики обнаружили коронавирус, чувствует себя нормально. Об этом «Звезде» рассказал президент футбольного клуба Григорий Иванов.

«У него нормальное самочувствие. Среднее. Врач к нему каждый день ходит, мы с ним ежедневно общаемся. Все нормально у него. Дай Бог, чтобы он побыстрее выздоровел до конца», - прокомментировал Иванов.

Ранее сообщалось, что по результатам общекомандного тестирования, проведенного в уральском футбольном клубе, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат. Стоит отметить, что у других участников команды COVID-19 выявлен не был.

Позже стало известно, что медики обнаружили наличие коронавируса у жены Погребняка и их детей.