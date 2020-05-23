Кулаков от имени футболистов «Урала» пожелал скорейшего выздоровления Погребняку

Футболисты «Урала», находящиеся сейчас в спортивной обсервации на базе под Екатеринбургом, желают своему одноклубнику Павлу Погребняку, у которого ранее был диагностирован коронавирус, скорейшего выздоровления. Видеообращение записал защитник футбольного клуба Денис Кулаков.

«Мы вернулись в Екатеринбург, сейчас живем на базе. Чувствуем себя хорошо и ждем, когда можно будет начинать тренировки с командой. Пашке Погребняку скорейшего выздоровления», - сказал Кулаков в коротком ролике.

Ранее сообщалось, что по результатам общекомандного тестирования, проведенного в уральском футбольном клубе, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат. Стоит отметить, что у других участников команды COVID-19 выявлен не был.

Позже стало известно, что медики обнаружили наличие коронавируса у жены Погребняка и троих их детей.