«Двусторонняя пневмония»: жена Погребняка рассказала о его состоянии

Жена заболевшего коронавирусом нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка Мария рассказала о самочувствии своего мужа. По словам женщины, спортсмен находится в больнице, врачи диагностировали у него пневмонию.

Пожаловалась Мария и на собственное самочувствие: у нее пропало обоняние и она ощущает сильную боль в горле.

«Доброе утро наши друзья. Спасибо вам за колоссальную поддержку. Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно... Воспалились гланды!», - написала Мария Погребняк в своем Instagram.

При этом супруга известного футболиста отметила, что пока не пьет антибиотики.

«У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотики! Пашка (младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения - обильное питье Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас», - поделилась Мария.

Ранее стало известно, что по результатам общекомандного тестирования, проведенного в уральском футбольном клубе, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат. Стоит отметить, что у других участников команды COVID-19 выявлен не был.

Позже в пресс-службе ФК «Урал» рассказали о том, как чувствует себя Павел Погребняк.