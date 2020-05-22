После пандемии: в РФС назвали сроки старта нового сезона чемпионата России

Новый сезон Российской премьер-лиги может начаться 2 или 5 августа. О рассмотрении Российским футбольным союзом этих дат сообщил заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов в ходе видеоконференции.

Митрофанов напомнил, что текущий сезон национального чемпионата, приостановленный из-за пандемии коронавируса, планируется возобновить 21 июня.

«Если чемпионат возобновится 21 июня, то следующий сезон планируется начать 2 августа, а если 28 июня - то 5 августа», - сказал Митрофанов.

Заместитель генсека РФС рассказал, что против рестарта текущего чемпионата выступили всего два-три клуба, большинство высказались за предоставление возможности доиграть сезон.

Напомним, что заявление о возобновлении текущего сезона РФС выпустило 15 мая. Сообщалось, что места проведения матчей чемпионата России по футболу будут определены после анализа эпидемиологической ситуации в стране. Также по решению исполкома разрешены пять замен.