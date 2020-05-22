В Подмосковье открываются тренировочные базы для футболистов

В Московской области открываются тренировочные базы профессиональных футбольных клубов. Об этом со ссылкой на указ губернатора Андрея Воробьева сообщили в региональном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Главное условие возобновления работы футбольных баз - соблюдение всех необходимых стандартов безопасности.

Напомним, что накануне министерство спорта поддержало решение РФС возобновить чемпионат России по футболу. Сезон российской премьер-лиги, остановленный из-за пандемии коронавируса 17 марта, продолжится с 21 июня.