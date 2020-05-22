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«Симптомов нет»: в ФК «Урал» рассказали о самочувствии заразившегося коронавирусом Погребняка

Роман Захаров
12:07 22.05.2020
В настоящий момент футболист находится в лечебном учреждении под пристальным вниманием врачей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк, у которого ранее медики обнаружили коронавирус, чувствует себя хорошо. Как рассказал «Звезде» пресс-секретарь футбольного клуба Никита Медведевских, в настоящий момент спортсмен находится в больнице в Екатеринбурге.

«Чувствует он себя хорошо, никаких симптомов у него нет. Болезнь проходит в бессимптомной форме. Если бы не это тестирование, то он бы и не заподозрил, что у него может быть что-то такое. Его все равно отвезли в больницу, где ему проводят все необходимые медицинские процедуры. Он под пристальным вниманием врачей, изолирован», - сказал Медведевских.

Ранее стало известно, что по результатам общекомандного тестирования, проведенного в уральском футбольном клубе, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат. 

Стоит отметить, что у других участников команды COVID-19  выявлен не был.

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