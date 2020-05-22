«Симптомов нет»: в ФК «Урал» рассказали о самочувствии заразившегося коронавирусом Погребняка

Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк, у которого ранее медики обнаружили коронавирус, чувствует себя хорошо. Как рассказал «Звезде» пресс-секретарь футбольного клуба Никита Медведевских, в настоящий момент спортсмен находится в больнице в Екатеринбурге.

«Чувствует он себя хорошо, никаких симптомов у него нет. Болезнь проходит в бессимптомной форме. Если бы не это тестирование, то он бы и не заподозрил, что у него может быть что-то такое. Его все равно отвезли в больницу, где ему проводят все необходимые медицинские процедуры. Он под пристальным вниманием врачей, изолирован», - сказал Медведевских.

Ранее стало известно, что по результатам общекомандного тестирования, проведенного в уральском футбольном клубе, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат.

Стоит отметить, что у других участников команды COVID-19 выявлен не был.