Минспорт поддержал решение РФС возобновить чемпионат России по футболу

Министерство спорта РФ поддержало решение исполнительного комитета Российского футбольного союза о возобновлении чемпионата. Об этом сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

«Это большое событие, которого с нетерпением ждали спортсмены и болельщики. Но, безусловно, в сложившейся ситуации с пандемией крайне важно понимание ответственности и соблюдение всех мер безопасности», - заявил Матыцин.

Напомним, что 17 марта чемпионат РФ по футболу был прерван из-за распространения коронавируса. Команды успели провести 22 турнира из 30. На прошлой неделе исполком РФС решил возобновить сезон российской премьер-лиги с 21 июня.

Минспорт в соответствии с требованиями Роспотребнадзора также подготовил рекомендации по поэтапному снятию ограничений в сфере физической культуры и спорта.

«На первом этапе предусмотрена организация и проведение профессиональными спортивными лигами соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей», - заявил глава ведомства.

Он выразил надежду, что болельщики с пониманием отнесутся к данной ситуации и будут следить за играми любимых команд из дома.