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СМИ: отца Хабиба Нурмагомедова врачи снова ввели в кому

Роман Захаров
16:06 20.05.2020
В четверг врачи проведут консилиум в связи с ухудшением состояния Нурмагомедова-старшего.
СМИ: отца Хабиба Нурмагомедова врачи снова ввели в кому
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова медики снова ввели в кому. Об этом сообщил друг Абдулманапа Нурмагомедова Рамазан Рабаданов.

«Он в коме. Завтра будет консилиум врачей», - рассказал он в беседе с RT.

Сейчас Нурмагомедов-старший находится в одной из столичных клиник в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату ИВЛ. Недавно ему сделали повторную операцию на сердце.

Отец чемпиона UFC был госпитализирован в апреле с диагнозом «пневмония». Позже Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у мужчины диагностировали коронавирус. В вторник стало известно, что состояние Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось.

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