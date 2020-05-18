СМИ сообщили о тяжелом состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов продолжает находиться в тяжелом состоянии. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование», - приводит ТАСС слова собеседника.

Абдулманап Нурмагомедов был ранее госпитализирован с диагнозом «пневмония». Медики протестировали отца известного спортсмена на наличие коронавируса, но анализы показали отрицательный результат.

Ранее бойцовский промоутер Камил Гаджиев рассказал «Звезде» о самочувствии отца и тренера чемпиона UFC. По его словам, Нурмагомедов старший находится в тяжелом состоянии, но для его улучшения прилагаются все возможные усилия.