В Сети появились кадры с алкогольной вечеринки легионеров «Краснодара» на самоизоляции

Футболисты «Краснодара» Вандерсон и Кайо Панталеан устроили очередную вечеринку с друзьями во время самоизоляции. На видеороликах, появившихся в Сети, можно разглядеть дорогой алкоголь, кальян и пачки купюр.

На кадрах, опубликованных metaratings.ru, хорошо видны сами футболисты, их друзья и брат Вандерсона Вамбертиньо. На столе стоят бутылки с дорогим алкоголем и банки энергетиков, кальян, также можно заметить внушительную пачку денег.

Бразильские легионеры были замечены за подобными вечеринками не единожды. Свои развлечения футболисты часто транслируют через Instagram. В футбольном клубе за такое поведение игроков не наказывают, уточняя, что они находятся на самоизоляции и приступят у тренировкам только после 31 мая.