UEFA могут сократить количество городов проведения Евро

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) задумались о сокращении количества городов для проведения Евро-2020.

Пока турнир планируется провести в 12 городах, но договоренностей удалось достичь пока только с руководством девяти, заявил глава организации Александр Чеферин.

«С тремя у нас есть некоторые проблемы, поэтому мы продолжим переговоры», - передает его слова Beinsports.

Теперь чемпионат Европы по футболу пройдет в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее планировалось проведение турнира с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Также из-за распространения заболевания по всему миру были отменены и другие спортивные мероприятия: чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионаты Италии, Испании, Франции, Англии и Германии по футболу, чемпионаты NBA, NHL, MLS, MLB, баскетбольная Евролига, чемпионат мира по керлингу среди женщин, автогонки «Формула-1», Лига чемпионов и Европы, а также Олимпийские игры в Токио.

Однако в России чемпионат страны будет возобновлен и доигран. Об этом заявили ранее в РФС. Известно, что матчи пройдут без зрителей, а место проведения турниров пока устанавливается.