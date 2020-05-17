Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

UEFA могут сократить количество городов проведения Евро

Ирина Егорова
07:51 17.05.2020
Ранее проведение турнира планировалось с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. 
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
© Фото: Frankhoermann Sven Simon Globallookpress

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) задумались о сокращении количества городов для проведения Евро-2020.

Пока турнир планируется провести в 12 городах, но договоренностей удалось достичь пока только с руководством девяти, заявил глава организации Александр Чеферин.

«С тремя у нас есть некоторые проблемы, поэтому мы продолжим переговоры», - передает его слова  Beinsports.

Теперь чемпионат Европы по футболу пройдет в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Ранее планировалось проведение турнира с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Также из-за распространения заболевания по всему миру были отменены и другие спортивные мероприятия: чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионаты Италии, Испании, Франции, Англии и Германии по футболу, чемпионаты NBA, NHL, MLS, MLB, баскетбольная Евролига, чемпионат мира по керлингу среди женщин, автогонки «Формула-1», Лига чемпионов и Европы, а также Олимпийские игры в Токио.

Однако в России чемпионат страны будет возобновлен и доигран. Об этом заявили ранее в РФС. Известно, что матчи пройдут без зрителей, а место проведения турниров пока устанавливается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.05.2020, 04:17
Глава Минздрава объяснил изменения в принципе назначения надбавок медикам, борющимся с COVID-19
Дата16.05.2020, 20:58
На аэродром Чкаловский приземлились самолеты из Сербии с российскими военными
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата16.05.2020, 13:52
«Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:30 В стране и мире
В ВОЗ назвали условие окончательной оценки смертности от COVID-19
08:12 В стране и мире
Вирусолог рассказал, как не заразиться коронавирусом в магазинах
07:51 Спорт
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
07:22 В стране и мире
Глава Чукотки перечислил зарплату на борьбу с коронавирусом
07:00 В стране и мире
Видео
Огонь и облако черного дыма: в центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Там хорошо и не страшно: врачи рассказали о предсмертных снах
Видео
Питерский дрифт: обгонявшая поток легковушка врезалась в ограждение и встала «на дыбы»
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
Дым и вспышка: момент крушения американского истребителя попал на видео
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.