Семак надеется на возвращение Кокорина в «Зенит»
Наставник футбольного клуба предполагает, что футболист может вернуться после окончания соглашения с другой командой.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Возвращение 29-летнего нападающего Александра Кокорина в петербургский «Зенит» поможет команде в ее будущих достижениях и усилит ее состав и игру.
Такое мнение высказал главный тренер футбольного клуба Сергей Семак во время прямого эфира в аккаунте «Матч ТВ» в Instagram.
Он выразил надежду на то, что форвард вернется назад после окончания соглашения с «Сочи». Семак также отметил, что за этот вопрос необходимо будет серьезно взяться в межсезонье, чего он и ждет от руководства «Зенита» в перспективе.