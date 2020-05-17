Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Семак надеется на возвращение Кокорина в «Зенит»

Анна Берестовая
05:04 17.05.2020
Наставник футбольного клуба предполагает, что футболист может вернуться после окончания соглашения с другой командой.
Семак надеется на возвращение Кокорина в «Зенит»
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Возвращение 29-летнего нападающего Александра Кокорина в петербургский «Зенит» поможет команде в ее будущих достижениях и усилит ее состав и игру.

Такое мнение высказал главный тренер футбольного клуба Сергей Семак во время прямого эфира в аккаунте «Матч ТВ» в Instagram.

Он выразил надежду на то, что форвард вернется назад после окончания соглашения с «Сочи». Семак также отметил, что за этот вопрос необходимо будет серьезно взяться в межсезонье, чего он и ждет от руководства «Зенита» в перспективе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.05.2020, 04:17
Глава Минздрава объяснил изменения в принципе назначения надбавок медикам, борющимся с COVID-19
Дата16.05.2020, 20:58
На аэродром Чкаловский приземлились самолеты из Сербии с российскими военными
Дата15.05.2020, 13:33
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Дата16.05.2020, 13:52
«Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:04 Спорт
Семак надеется на возвращение Кокорина в «Зенит»
05:01 В стране и мире
В Раде рассказали о смене Киевом стратегии по Донбассу
04:44 В стране и мире
В Пуэрто-Рико проведут референдум о присоединении к США
04:43 В стране и мире
В Забайкалье горит 2,5 тысячи гектаров леса
04:21 В стране и мире
Умер актер и комик Фред Уиллард
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Там хорошо и не страшно: врачи рассказали о предсмертных снах
Видео
Питерский дрифт: обгонявшая поток легковушка врезалась в ограждение и встала «на дыбы»
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
Дым и вспышка: момент крушения американского истребителя попал на видео
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.