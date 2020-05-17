Семак надеется на возвращение Кокорина в «Зенит»

Возвращение 29-летнего нападающего Александра Кокорина в петербургский «Зенит» поможет команде в ее будущих достижениях и усилит ее состав и игру.

Такое мнение высказал главный тренер футбольного клуба Сергей Семак во время прямого эфира в аккаунте «Матч ТВ» в Instagram.

Он выразил надежду на то, что форвард вернется назад после окончания соглашения с «Сочи». Семак также отметил, что за этот вопрос необходимо будет серьезно взяться в межсезонье, чего он и ждет от руководства «Зенита» в перспективе.