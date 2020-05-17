Футболистов РПЛ обязали соблюдать социальную дистанцию

После возобновления матчей Российской Премьер-Лиги футболисты будут вынуждены соблюдать социальную дистанцию в рамках профилактики коронавируса. Особенно это касается прохода на стадион и перемещения по нему, а также принятия душа в раздевалке.

Выход на поле перед игрой будет осуществляться без сопровождения детьми, а также без обмена талисманами и вымпелами. Отменят общекомандные фотографии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на проект медицинского регламента лиги.

Футболистам запретят пожимать друг другу руки, прибывать на стадион обяжут не в одном автобусе, а в нескольких. Раздевалки расширят за счет сопредельных комнат, чтобы футболисты могли находиться друг от друга на расстоянии в два метра.

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся до конца сезона матчи пройдут без зрителей.