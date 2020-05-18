Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордные 560 тысяч долларов

Кроссовки, в которых выступал легендарный американский баскетболист Майкл Джордан, проданы на аукционе за 560 тысяч долларов, что стало новым рекордом. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's.

Кроссовки выполнены в красно-белых цветах, на каждом есть автограф баскетболиста. Они были созданы специально для Джордана в 1985 году.

Предполагалось, что кроссовки будут проданы за 100-150 тысяч долларов, но в ходе торгов цена дошла до 560 тысяч, что стало новым рекордом. Предыдущее достижение было установлено в 2019 году — тогда кроссовки, выпущенные в 1972 году, продали за 437,5 тысячи долларов, сообщает аукцион.

Ранее на торги выставили акустическую гитару лидера Nirvana Курта Кобейна. Стартовая цена лота — миллион долларов.