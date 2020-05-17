Россия сняла ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров

Правительство Российской Федерации отменила ограничения, связанные с возвращением на территорию нашей страны иностранных спортсменов и тренеров.

«Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Имеется одно уточнение: все прибывшие из-за рубежа обязаны пройти 14-дневный карантин и будут находиться под присмотром врачей.

В правительстве аргументируют принятое решение тем, что в связи с некоторым смягчением ограничений по коронавирусу, многие профессиональные спортивные организации, в том числе представленные в Российской премьер-лиге (РПЛ) футбольные клубы, смогут возобновить тренировки.

Напомним, что чемпионат РПЛ этого сезона будет доигран с 21 июня. Финал кубка России запланирован на 25 июля. Уже известно, что все матчи пройдут при пустых трибунах, без зрителей. Места проведения турниров пока согласовывается, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране.