Клопп: мы должны привыкнуть к пустым трибунам на несколько месяцев

Следующие несколько месяцев игры будут проходить в отсутствие зрителей, и к этому нужно привыкнуть. Такое заявление сделал главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп.

Тренер отметил, что в юности все спортсмены прошли через этап игр без полных трибун зрителей.

«Мы научились любить игру не только из-за атмосферы на стадионах», - цитирует слова Клоппа Marca.

В Германии в субботу был возобновлен приостановленный из-за распространения COVID-19 футбольный чемпионат. Возобновление матчей ожидается и в Англии в июне.

Ранее стало известно, что 21 июня возобновится розыгрыш чемпионата РПЛ этого сезона.