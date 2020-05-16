Клопп: мы должны привыкнуть к пустым трибунам на несколько месяцев
Тренер «Ливерпуля» отметил, что на это время необходимо вспомнить о любви к игре вне связи с атмосферой на стадионах.
© Фото: pixabay.com
Следующие несколько месяцев игры будут проходить в отсутствие зрителей, и к этому нужно привыкнуть. Такое заявление сделал главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп.
Тренер отметил, что в юности все спортсмены прошли через этап игр без полных трибун зрителей.
«Мы научились любить игру не только из-за атмосферы на стадионах», - цитирует слова Клоппа Marca.
В Германии в субботу был возобновлен приостановленный из-за распространения COVID-19 футбольный чемпионат. Возобновление матчей ожидается и в Англии в июне.
Ранее стало известно, что 21 июня возобновится розыгрыш чемпионата РПЛ этого сезона.