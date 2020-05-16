У футболиста «Локомотива» Фарфана обнаружили коронавирус
Нынешний чемпионат России по футболу возобновится 21 июня.
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Футболист московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Об этом рассказал председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.
«Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов», — передает «Чемпионат» слова Мещерякова.
Ранее стало известно, что нынешний чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Отмечается, что оставшиеся до конца сезона матчи пройдут без зрителей.