«Футбол в этот раз будет без зрителей»: Стогниенко о возобновлении РПЛ 21 июня

Нынешний розыгрыш чемпионата России решено доиграть. Согласно принятому волевому решению РФС, 23-й тур возобновится 21 июня. Как рассказал «Звезде» спортивный комментатор Владимир Стогниенко, если ведущие европейские футбольные чемпионаты сразу были настроены на то, чтобы доиграть текущий сезон, как, например, в Англии и Германии, то в РФС по поводу доигрывания РПЛ однозначного решения долго не принимали.

«Ну вот и наши приняли такое решение, что сезон должен быть доигран, чтобы он уже получился полноценным. Конечно, это будет футбол на самоограничение, он будет без зрителей. Ограничения будут действовать. Понятно, что мы будем заботиться о безопасности своих футболистов, чтобы все риски были сведены к минимуму. Разумеется, мы не можем знать, что будет в июне, пойдет ли пандемия на спад. Мы можем только надеяться на это. Но иначе футболисты и РПЛ останутся без дохода. Хотя лучше, конечно, чтобы на первом месте был футбол, а не маркетинговая составляющая», - отметил Стогниенко.

Напомним, сезон в Российской премьер-лиге, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит» с 50 очками. В тройку лидеров также входят «Локомотив» и «Краснодар» (по 41 очку). Кроме них на Еврокубки претендуют «Ростов» (38 очков) и ЦСКА (36).