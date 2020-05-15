Финал Кубка России по футболу запланирован на 25 июля

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сообщили, что финал Кубка России по футболу сезона 2019/20 запланирован на 25 июля. Доигровка сезона начнется с 21 июня.

Бюро исполкома РФС в марте приостановило проведение всех соревнований под эгидой организации до 31 мая в связи с пандемией коронавируса. Проведение финала Кубка России в Екатеринбурге было запланировано на 13 мая.

Места проведения матчей пока неизвестны, они будут определены с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Известно, что они пройдут без зрителей.

Пандемия коронавируса внесла коррективы не только в российские соревнования, но и мировые. Из-за ситуации с распространением COVID-19 были отменены чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионаты Италии, Испании, Франции, Англии и Германии по футболу, чемпионаты NBA, NHL, MLS, MLB, баскетбольная Евролига, чемпионат мира по керлингу среди женщин, автогонки «Формула-1», Лига чемпионов и Европы, а также Олимпийские игры в Токио.