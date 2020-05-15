Глава РПЛ разъяснил, как будут проходить матчи ЧР по футболу

Матчи чемпионата России по футболу до конца сезона будут проходить без зрителей. Об этом заявил 15 мая глава РПЛ Сергей Прядкин, передает РИА Новости.

Напомним, что по итогам заседания исполкома РФС, которое прошло 15 мая, было принято решение о возобновлении турнира с 21 июня. Именно РПЛ, основываясь на рекомендациях UEFA, предложила эту дату в качестве старта соревнований.

Места проведения матчей пока неизвестны, они будут определены с учетом эпидемиологической ситуации в стране.