Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Российский футбольный союз (РФС) выступил с официальным заявлением по вопросу возобновления чемпионата страны. Было принято решение о доигровке сезона с 21 июня.

«Сезоны в футбольной национальной лиге и профессиональной лиге завершены по состоянию на 17 марта», - уточнили в организации.

Также сообщается, что по решению исполкома, разрешены по пять замен в матче ЧР.

Пока неизвестны места проведения матчей кубка России по футболу - они будут определены с учетом эпидемиологической ситуации в стране, передает РИА Новости.

Из-за пандемии COVID-19 все соревнования по футболу в России приостановлены до 31 мая. Россия не одинока в принятии подобных мер: проведение футбольных чемпионатов прекратили почти все страны мира.

Пандемия коронавируса также отменила все крупные мировые спортивные мероприятия, запланированные в 2020 году. Например, чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионаты Италии, Испании, Франции, Англии и Германии по футболу, чемпионат NBA, NHL, MLS, MLB, баскетбольная Евролига, чемпионат мира по керлингу среди женщин, автогонки «Формула - 1». Также отменены Лига чемпионов и Европы, Единая баскетбольная лига ВТБ, чемпионат России по футболу, Континентальная хоккейная лига, а также Олимпийские игры в Токио.