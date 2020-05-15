«К новым рубежам»: Трусова рассказала о переходе в академию Плющенко

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров и бронзовая медалиста чемпионата Европы Александра Трусова прокомментировала свое решение о смене тренера.

Российская 15-летняя спортсменка назвала переход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в качестве наставника ответственным шагом на пути к новым свершениям.

«В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям», - рассказала Трусова у себя в Instagram.

Юная фигуристка отметила, что считает своего нового тренера не только блестящим спортсменом, но и выдающейся личностью. Трусова также призналась, что решение о смене наставника было для нее непростым и она испытывает большую благодарность Этери Тутберидзе, отдававшей ей все лучшее без оглядки на время, а также своим предыдущим тренерам, которые познакомили ее со спортом, ставили программы и разрабатывали образы.

«Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов», - написала фигуристка о Тутберидзе.

Ранее знаменитый фигурист и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о переходе Александры Трусовой в его академию.