Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Семин отказался занять пост почетного главного тренера «Локомотива»

Кирилл Васин
21:03 14.05.2020
Юрий Семин покинет пост главного тренера московской команды, истекающий 31 мая контракт продлен не будет.
Семин отказался занять пост почетного главного тренера «Локомотива»
© Фото: Alexander Kulebyakin, Gllobal Look Press

Юрий Семин рассказал, что руководство футбольного клуба «Локомотив» предложило ему стать почетным главным тренером, но он отклонил предложение.

«Ответил отказом. Я главный тренер "Локомотива" до 31 мая, пока ничего не планирую делать», — заявил Семин в комментарии РИА Новости.

Ранее стало известно, что Юрий Семин покинет пост главного тренера московской команды, истекающий 31 мая контракт продлен не будет. Вместо Семина «Локомотив» возглавит тренер из Сербии Марко Николич, который приступит к своим новым обязанностям с 1 июня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.05.2020, 17:33
Попова: рост числа заражений COVID-19 в России остановлен
Дата14.05.2020, 07:20
Хабаровский судостроительный завод продезинфицировали от коронавируса
Дата14.05.2020, 14:00
Глава UFC озвучил условия для проведения второго боя между Нурмагомедовым и Макгрегором
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:08 В стране и мире
Собянин: ограничения в Москве из-за эпидемии будут действовать еще одну-две недели
22:00 В стране и мире
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Идлиб в Сирии
21:49 В стране и мире
Посол РФ в США потребовал от NYT опровергнуть фейковую публикацию
21:39 В стране и мире
В Минздраве подготовили проект о переносе на полгода модернизации первичного звена
21:27 В стране и мире
Вучич поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
COVID-19 и спорт: врач объяснил опасность бега при заболевании коронавирусом
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
«Пробивной» полет: момент падения машины в Фонтанку попал на видео
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.