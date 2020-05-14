Семин отказался занять пост почетного главного тренера «Локомотива»
Юрий Семин покинет пост главного тренера московской команды, истекающий 31 мая контракт продлен не будет.
© Фото: Alexander Kulebyakin, Gllobal Look Press
Юрий Семин рассказал, что руководство футбольного клуба «Локомотив» предложило ему стать почетным главным тренером, но он отклонил предложение.
«Ответил отказом. Я главный тренер "Локомотива" до 31 мая, пока ничего не планирую делать», — заявил Семин в комментарии РИА Новости.
Ранее стало известно, что Юрий Семин покинет пост главного тренера московской команды, истекающий 31 мая контракт продлен не будет. Вместо Семина «Локомотив» возглавит тренер из Сербии Марко Николич, который приступит к своим новым обязанностям с 1 июня.