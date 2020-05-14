МОК выделил 800 миллионов долларов на минимизацию последствий коронавируса

Международный олимпийский комитет (МОК) выделил 800 миллионов долларов на минимизацию последствий пандемии COVID-19 и 650 миллионов — на расходы, связанные с переносом Олимпиады в Токио. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах.

«Мы приняли решение выделить 800 миллионов долларов, чтобы минимизировать экономические последствия пандемии, еще 650 миллионов — на расходы, связанные с переносом Олимпиады в Токио и 150 миллионов — на движение в целом, олимпийским комитетам и федерациям», — сказал Бах в ходе телеконференции.

Он подчеркнул важность того, чтобы Олимпиада в Токио была организована в безопасных условиях для всех, согласно рекомендациям ВОЗ.

О решении МОК перенести Олимпийские Игры в Токио на 2021 год стало известно 24 марта. Главным мотивом для принятия данного решения выступила забота о здоровье участников и зрителей главного спортивного состязания, подчеркнули в комитете.