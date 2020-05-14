Серб Марко Николич возглавил «Локомотив»
Юрий Семин покинет команду.
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Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении главным тренером сербского специалиста Марко Николича.
«Сегодня состоялось собрание Совета директоров ФК "Локомотив", на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года», — сообщается на сайте команды.
Отмечается, что теперь уже бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Павлович Семин покинет команду, истекающий 31 мая контракт продлен не будет.