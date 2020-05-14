Серб Марко Николич возглавил «Локомотив»

«Сегодня состоялось собрание Совета директоров ФК "Локомотив", на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года», — сообщается на сайте команды.

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