«Он в тяжелом состоянии»: Камил Гаджиев рассказал о лечении отца Нурмагомедова

Бойцовский промоутер Камил Гаджиев рассказал «Звезде» о состоянии отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, заболевшего пневмонией. По словам Гаджиева, его состояние оценивается как тяжелое, но для его улучшения прилагаются все возможные усилия.

«Он находится в тяжелом состоянии. На вчерашний день (13 мая - прим. ред.) находится в коме. Его лечением занимаются лучшие специалисты, с применением всех современных технологий, как, я думаю, это происходит сегодня со всеми больными коронавирусом (официального диагноза “коронавирус” у Нурмагомедова нет - прим. ред.). Усилия всей нашей медицины сейчас направлены на лечение этой болезни», - сообщил промоутер.

Гаджиев назвал Нурмагомедова-старшего крепким мужиком, попавшего, несмотря на это, под действие опасного заболевания.

«В данном случае остается надеяться на компетенцию врачей и на всевышнего», - сказал промоутер.

По состоянию на 14 мая в СМИ опубликованы сообщения о выходе Абдулманапа Нурмагомедова из комы. По словам друга семьи Рамазана Рабаданова, состояние тренера при этом так же остается тяжелым, он ни с кем не разговаривал и к нему никого не пускают.