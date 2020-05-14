Глава UFC озвучил условия для проведения второго боя между Нурмагомедовым и Макгрегором

Второй бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором может состояться в сентябре. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт

«Очевидно, что бой между Гэтжи и Хабибом состоится. Конор, вероятно, будет драться летом, потом у нас Гэтжи - Хабиб в сентябре, и тогда назначим бой с Конором победителю», - сказал глава UFC в эфире Tim & Sid.

При условии, если Макгрегор победит в своем поединке, чтобы получить титульный бой.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин одержал досрочную победу с помощью удушающего приема.

В начале этого года Хабиб Нурмагомедов отказался от реванша с Конором Макгрегором. По словам россиянина, ему не нужны предложенные 100 миллионов за то, чтобы он «еще раз побил» ирландца. До заявления Хабиба ходили слухи, что спортсмены вновь могут встретиться во время боя осенью 2020 года.

Ранее стало известно, что тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, госпитализирован с подозрением на пневмонию и находится в коме. Конор Макгрегор был очень опечален этой новостью и молиться за здоровье отца противника.