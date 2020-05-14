Отец Нурмагомедова находится в коме
Отец известного спортсмена был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию.
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Госпитализированный с подозрением на пневмонию Абдулманап Нурмагомедов, являющийся отцом и тренером действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, находится в коме.
По сообщению друга комментатора тренера Рамазана Рабаданова, Нурмагомедов старший на данный момент пребывает в одном из столичных военных госпиталей. Такую информацию сообщает ТАСС.
Ранее указывалось, что отец известного спортсмена находится в тяжелом состоянии.