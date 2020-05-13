Макгрегор намерен провести титульный бой в легком весе в июле

Бывший чемпион смешанных единоборств в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о том, что собирается провести бой за титул в легком весе в июле. Об этом он написал на своей странице в Сети.

«Буду в восторге от проведения титульного поединка в легком весе в июле», - заявил Макгрегор.

Незадолго до этого борец опубликовал запись с изображением ирландского и американского флагов, вероятно, намекнув, что бой пройдет с Джастином Гэтжи.



В ночь с 9 на 10 мая 2020 года прошел турнир UFC 249, в ходе которого техническая победа была присуждена Гэтжи после того, как команда Фергюсона попросила остановить поединок.