Макгрегор намерен провести титульный бой в легком весе в июле
Об этом борец сообщил на своей странице в соцсетях.
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Бывший чемпион смешанных единоборств в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил о том, что собирается провести бой за титул в легком весе в июле. Об этом он написал на своей странице в Сети.
«Буду в восторге от проведения титульного поединка в легком весе в июле», - заявил Макгрегор.
Незадолго до этого борец опубликовал запись с изображением ирландского и американского флагов, вероятно, намекнув, что бой пройдет с Джастином Гэтжи.
В ночь с 9 на 10 мая 2020 года прошел турнир UFC 249, в ходе которого техническая победа была присуждена Гэтжи после того, как команда Фергюсона попросила остановить поединок.