Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в московской больнице
Ранее сообщалось о госпитализации Нурмагомедова-старшего в больницу в Махачкале с подозрением на пневмонию.
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Отец действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Москвы.
«Он в Москве. В тяжелом состоянии», — рассказал ТАСС боец Ислам Махачев.
Ранее, 25 апреля, стало известно о госпитализации Нурмагомедова-старшего в больницу в Махачкале с подозрением на пневмонию.