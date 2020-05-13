«Весь в отца»: Роналду опубликовал видео тренировки с сыном

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал видео, в котором на самоизоляции проводит тренировку с сыном.

На кадрах ролика, опубликованного в Instagram форварда, видно, как португальский бомбардир работает с мячом, после чего упражнение в точности повторяет его сын.

«Весь в отца. Счастье превыше всего», — написал Роналду в описании к видео.

Ранее легенда мирового футбола Пеле назвал Роналду лучшим игроком современности. По его словам, именно Криштиану является наиболее стабильным футболистом, но не стоит забывать и о таланте Месси.