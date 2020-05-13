Татьяна Тарасова рассказала, почему больше не тренирует

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что не возобновляет тренерскую карьеру из-за того, что у нее до сих пор нет собственного катка.

Тарасова отметила, что из Минспорта или Олимпийского комитета России (ОКР) по этому поводу к ней также никто не обращался.

«Меня никто не слышит», — заявила Тарасова в интервью РБК.

Она добавила, что силы и желание тренировать еще сохраняются, хотя их становится все меньше с каждым годом, и подчеркнула, что приходит на каток к своим друзьям в США, куда летает в свободное время один-два раза в год.