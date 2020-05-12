«Тебе не нравятся ноги?»: Нурмагомедов пошутил над Макгрегором

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на шутку ирландского бойца смешанного стиля ММА Конора Макгрегора в своих соцсетях. Напомним, ранее соперник российского спортсмена заявил, что Хабиб «любит обнимать ноги соперника» во время поединка.

На это Нурмагомедов опубликовал в блоге фото самого Макгрегора, который с растерянным видом держит ноги судьи Херба Дина во время одного из соревнований.

«Тебе не нравятся ноги?» - иронично подписал пост Хабиб.

Опубликованный кадр был сделан во время поединка Нурмагомедова с Макгрегором, в котором российский спортсмен взял верх с помощью удушающего приема в четвертом раунде. Фотограф запечатлел момент, когда Конор сдался, а судья Херб Дин остановил бой.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале этого года Хабиб Нурмагомедов отказался от реванша с Конором Макгрегором. По словам россиянина, ему не нужны предложенные 100 миллионов за то, чтобы он «еще раз побил» ирландца. До заявления Хабиба ходили слухи, что спортсмены вновь могут встретиться во время боя осенью 2020 года.